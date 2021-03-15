Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 78 bin 133’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 333 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 762'a yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 4 bin 219'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 469 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Vaka sayısının düşük olmasının nedeninin ise pazar günleri laboratuvarların kapalı olmasından dolayı kaynaklandığı açıklandı.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 5 milyon 135 bin 616 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, 2 milyon 223 bin 980 kişiye iki doz aşı yapıldı. Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem amaçlı AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını ise askıya aldı.