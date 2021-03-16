Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 82 kişinin daha vefat ettiği, 9 bin 417 vaka tespit edildiği, 5 bin 124 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 5 bin 428'e, vaka sayısının 486 bin 470'e yükseldiği, 401 bin 319 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Vaka sayısının, ülkede salgının başladığı tarihten bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu açıklandı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 290 kişinin enfekte olduğu, 1480 kişinin iyileştiği bildirildi.

Toplam can kaybının 8 bin 404'e, vaka sayısının 242 bin 124'e çıktığı, 209 bin 166 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.