Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölüm sebebi açıklanmadı. İtalyan savcılar olayla ilgili olarak cinayet soruşturması başlattı. Savcılar ölümle ilgili olarak doğrudan aşı ile irtibat kurulmadığını, ölüm sebebini bulmaya çalıştıklarını ifade ettiler. İtalya da AstraZeneca aşılarının kullanımını geçici olarak yasakladı. Kan pıhtılaşmasına yol açarak ölümlere sebep olduğu gerekçesiyle Avrupa’nın büyük bölümünde bu aşının kullanımı yasak. Avrupa İlaç İdaresi yakında aşı konusunda nihai kararını verecek.