Şimdi 30 ve 32 yaşlarında olan kardeşler, 2010’da merkezi San Francisco'da bulunan çevrimiçi ödeme işlemcisi Stripe'ı kurdu. Stripe, web geliştiricilerin internet siteleri, uygulamalarında yer alan ödeme sistemlerinde entegre bir şekilde kullanabilmesi amacıyla API altyapısı sağlayarak iş yerlerinin internet üzerinden ödeme alabilmesini sağlıyor. Şimdi yaklaşık 100 milyar dolarlık değere ulaşan Stripe, Silikon Vadisi’nin en kıymetli özel şirketi durumunda. Collison kardeşler, hızlı büyümede Microsoft kurucusu Bill Gates’i bile geride bıraktı. Kardeşlerin başarısında en etkileyici taraf ise, onların tarlalarla çevrili ve kendi ifadeleriyle “etrafında ineklerden başka bir şey olmayan” bir yerlerden buralara gelmeleri. Tipperary’da küçük bir mezra olan Dromineer şehirden o kadar uzaktı ki Collison’lar, internet için bir telefon hattı bulamamışlardı. Gençlerin hayatı, okulda, evde, okul servisinde ve kütüphanede okunan sayısız kitap arasında internet ve bilgisayar programcılığı konusunda bir kitap bulununca değişti. Bu, gençlerin hızlı yükselişinin başlangıcı oldu.
Köyde çobanlık yapacaklardı şimdi Bill Gates’i geçtiler
16.03.2021 - 13:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İrlanda’da Patrick ve John Collison kardeşler, kırsal Tipperary bölgesinde yaşıyorlardı. Çocukken çoğu arkadaşı hırsız-polis oyunu oynarken bunlar günün birinde kendi şirketlerini yönetmeyi hayal ettikleri karmaşık oyunlarla meşguldüler.
Etiketler : bill gates,köy,çoban,
775042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/775042.aspx
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