Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi 30 ve 32 yaşlarında olan kardeşler, 2010’da merkezi San Francisco'da bulunan çevrimiçi ödeme işlemcisi Stripe'ı kurdu. Stripe, web geliştiricilerin internet siteleri, uygulamalarında yer alan ödeme sistemlerinde entegre bir şekilde kullanabilmesi amacıyla API altyapısı sağlayarak iş yerlerinin internet üzerinden ödeme alabilmesini sağlıyor. Şimdi yaklaşık 100 milyar dolarlık değere ulaşan Stripe, Silikon Vadisi’nin en kıymetli özel şirketi durumunda. Collison kardeşler, hızlı büyümede Microsoft kurucusu Bill Gates’i bile geride bıraktı. Kardeşlerin başarısında en etkileyici taraf ise, onların tarlalarla çevrili ve kendi ifadeleriyle “etrafında ineklerden başka bir şey olmayan” bir yerlerden buralara gelmeleri. Tipperary’da küçük bir mezra olan Dromineer şehirden o kadar uzaktı ki Collison’lar, internet için bir telefon hattı bulamamışlardı. Gençlerin hayatı, okulda, evde, okul servisinde ve kütüphanede okunan sayısız kitap arasında internet ve bilgisayar programcılığı konusunda bir kitap bulununca değişti. Bu, gençlerin hızlı yükselişinin başlangıcı oldu.