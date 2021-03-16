Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle, aşının kullanımını durduran ülkelerin sayısı giderek artıyor. Son olarak İsveç’in aşının kullanımını askıya aldığını açıklamasının ardından, Yunanistan'dan da AstraZeneca açıklaması geldi. Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından verilecek karara kadar AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Sabah saatlerinde açıklama yapan Yunan Bakan Kikilias, aşılanmış kişilerin kan pıhtılaşması analizleri devam ederken panik yapmamaları çağrısında bulunarak, “EMA gibi resmi kurumların açıklamalarını bekliyoruz. EMA, açıklama yapana kadar AstraZeneca aşısı normal şekillerde uygulanmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Yunan Bakan, ülke genelinde şu ana kadar 172 bin kişiye AstraZeneca aşısının yapıldığını dile getirerek, bazı kişilerde kan pıhtılaşması tespit edildiğini sözlerine ekledi. Ancak yapılan incelemeler sonucu, kan pıhtılaşması vakasının aşılama ile bağlantısı bulunmadığını aktaran Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmının aşıyı askıya almasına ilişkin soruya ise “Diğer ülkeler, EMA’nın onaylamadığı bir aşıyı onaylarsa, biz de mi onaylayalım” yanıtını verdi.

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu 22 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

İngiltere ise aşıyı kullanmaya devam ediyor.