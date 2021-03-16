Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığında toplanan haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkesinin uranyum sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Kazakistan'da yıllık uranyum üretiminin 1997'deki 796 ton seviyelerinden şu an 19,5 bin tona çıktığını kaydeden Nogayev, ülkesinin 2009’dan bu yana da doğal uranyum üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Nogayev, "Şu anda Kazakistan sadece doğal uranyum üretimi ve tedariki ile değil, katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretimi ile de ilgileniyor. Bu amaçla, bir dikey nükleer yakıt döngüsü kompleksi yapılması öngörülüyor." ifadesini kullandı.