Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda’da Alan Houlihan ve 5 yaşındaki kızı Muireann, Valentia adasındaki kayalıklarda dolaşırken bir mors balığı gördü. Hayvan bitkin haldeydi. Hayvanı videoya çeken ve yetkili kurumlara bildiren Alan, “Önce fok balığı sandım. Yakından bakınca mors balığı olduğunu anladım. Ertesi gün tekrar geldik ama hayvanı bulamadık” dedi. Bu, 2004’ten bu yana İrlanda sahillerinde görülen ilk kutup mors balığı oldu. Uzmanlar, genç yetişkin mors balığının Grönland'dan Atlantik boyunca güneye sürüklenen bir buz dağının üzerinde uykuya dalmış olabileceğini ifade ettiler.