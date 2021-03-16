Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’de Milli Ulaşım Güvenlik Kurulu’nun (NTSB), elektrikli araç üreticisi Tesla’yı eleştiren bir mektubu ortaya çıktı. Mektup, Milli Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) gönderilmiş. NTSB, mektupta Tesla'yı tamamen sürücüsüz gidebilen (FSD) araçların test edilmesinde müşterileri "kobay olarak kullanmakla" suçluyor. Tesla, FSD beta programını ilk kez ekim ayında başlattı ve şimdiye kadar binden fazla kişi belli bir ücret ödeyerek beta versiyonunun 2. Seviyesi’ni test etti. 2. Seviye’de sürücülerin tüm sürüş faaliyetlerinin farkında olmaları ve kontrolü ellerinde tutması gerekiyor. Henüz onay verilmediği için bu kadar kişiye araçların test ettirilmesinden hoşnut kalmayan kurul, NHTSA’yı da buna izin verdiği için eleştirdi.