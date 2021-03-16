Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalarak 561,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren perakende satışların bu dönemde yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Perakende satışlar, ocak ayında yüzde 7,6 artmıştı.

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösteren perakende satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6,3 arttı.

Perakende satışlarda şubat ayında görülen azalışta, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalar, genel ürün mağazaları, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile mobilya mağazası satışlarındaki düşüş etkili oldu.

Söz konusu dönemde spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 7,5, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 5,4, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 4,2 ve mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 3,8 azaldı.

Analistler, perakende satışların şubat ayında ülke genelinde etkili olan şiddetli soğuk havanın etkisiyle düştüğünü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının hızlanması ve salgının etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik destek paketiyle perakende satışların toparlanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.