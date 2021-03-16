Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), şimdiye kadarki en büyük uzay çöpünü çıkardı. 48 nikel-hidrojen pilden oluşan 2,9 tonluk palet, robot kollar yardımıyla yörüngeye yerleştirildi. Palet birkaç sene düşük yörüngede kalacak ve akabinde atmosferde zararsız bir şekilde yanacak. NASA iletişim uzmanı Leah Cheshier, atmosfere girdikten sonra paletten ne kadarının sağlam kalacağının belli olmadığını söylerken NASA balistik görevlileri ise paletin herhangi bir tehdit içermediğini ifade ettiler.



Aslında paletin bir kargo gemisiyle dünyaya gönderilmesi planlanmış ama 2018’de başarısız Soyuz teşebbüsünün uzay yürüyüşleri programını etkilemesi sebebiyle plandan vazgeçilmişti. NASA, nikel-hidrojen pillerinin yerine 24 lityum-iyon pil yerleştirdi.