Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 861 olduğunu duyurarak, 35’i yerel olmak üzere toplam 44 yeni vakanın tespit edildiğini ve 14 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, 2 kişinin havayolu ile adaya geldiğini, 7 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 10’unu başkent Lefkoşa, 18'inin Girne ve 7’sinin Gazimağusa’da tespit edildiğini bildirdi.

KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 876’ya ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 24 kişi hayatını kaybetti.