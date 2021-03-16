Öldürülen askerlerin Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed tarafından komuta edilen 4. Tümen'e bağlı olduğu öğrenildi.
Esed askeri pusuya düşürüldü: 23 rejim unsuru öldürüldü
16.03.2021 - 21:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin güney illerinden Dera’da rejim ve muhalif unsurlar arasında gerginlik sürüyor. Dera'ya bağlı Muzayrib beldesinde akşam saatlerinde bir grup Esed askeri pusuya düşürüldü ve 23 rejim unsuru öldürüldü. Esed'e bağlı birliğin nakil esnasında pusuya düştüğü ve 30'dan fazla askerinde yaralı olduğu rapor edildi.
Etiketler : Esed askeri,
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