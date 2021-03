Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Fransa Başbakanı Jean Castex, "Fransa, Covid-19 salgınının çok sayıda türü ile karakterize edilen 3’üncü dalgasının bir türüne girdi" dedi.

Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtlayan Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini vurguladı.

Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya almıştı.

Dünyada salgından en fazla etkilenen 6’ıncı ülke konumunda olan Fransa’da, toplam vaka sayısı 4 milyon 108 bin 108’e, toplam can kaybı ise 91 bin 170'e ulaştı.