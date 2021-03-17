Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanımını kan pıhtılaşmasına ve ölümlere yolaçtığı gerekçesiyle askıya alan ülkelere her gün bir yenisi ekleniyor. Öte yandan Tayland ise aşıya onay verirken Yunanistan, kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Ülke genelinde 172 bin kişiye AstraZeneca aşısının yapıldığını dile getiren Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, bazı kişilerde kan pıhtılaşması tespit edildiğini bildirdi. Fakat pıhtılaşma vakasının aşı ile bağlantısı bulunmadığını aktaran Kikilias, aşılamanın devam edeceğini açıkladı. İtalya’da ise 57 yaşındaki müzik öğretmeni Sandro Tognatti, AstraZeneca aşısı yapıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. İtalyan savcılar olayla ilgili cinayet soruşturması başlattı. Doğrudan aşı ile irtibat kuramadıklarını belirten savcılar, ölüm sebebini araştırıyor. İtalya, aşının kullanımı geçici olarak yasakladı. Bu olumsuz gelişmelerle birlikte AstraZeneca’yı askıya alan ülke sayısı da 22’ye yükseldi. Bugüne kadar 1 milyon 93 bin 915 kişiye aşı uygulandığını belirten İsveç, AstraZeneca’yı tedbir amaçlı kullanmayacaklarını açıkladı. Venezuela da kullanıma onay vermeyen ülkeler arasına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada dünya genelinde aşıyı alanlarda “yan etkiler” görülmesi sebebiyle AstraZeneca’nın Venezuela’da kullanımına onay verilmeyeceği aktarıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Oxford-AstraZeneca aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada “Aşı, kapsamlı testlerden geçti. Güvenli olduğu anlaşılınca piyasaya sürüldü. Klinik çalışmalarını yerinde kontrol ettim. ABD ve Hindistan gibi çeşitli ülkeler kullandı” dedi.