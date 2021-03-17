Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Southend şehrinde 85 yaşındaki Mary Murch’ın, kırık kemiklerini bir arada tutmak için koluna yerleştirilen metal implant Eylül 2019’da dağıldı. Şimdiye kadar 3 kere ameliyatı, koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen yaşlı kadının sağ kolu şişti. 18 aydır müdahale edilmeyen kadın, kazara kolunu bir yere çarptığında acılar içinde kıvranmaya başlıyor. Torunu Kerry Murch, annesi ıstıraplar içindeyken ameliyat sürecinin bu denli uzamasına tepki gösterdi. Kerry Murch, “Aralık ayında Southend Hastanesi tarafından ameliyat edilmesi ve yeni bir implant yerleştirilmesi gerektiği ifade edildi. 2020’de salgın sebebiyle Covid dışı tüm ameliyatlar iptal edildi. Anneannemin acı çekmesine dayanamıyorum. Sağlık sistemimiz harika işler yapıyor ama bu iş çok çok uzadı” dedi.