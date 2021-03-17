Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kazakistan basınına verdiği röportajda Rusya’nın bölgesel konularda diğer ülkeler ile işbirliklerini ele aldı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Şoygu, iki ülke arasında önemli işbirliklerinin bulunduğunu ifade ederek, “Türkiye ile ilişkilerden söz edecek olursam, kolay olmayan, çok zorlu, ancak çok da sonuç veren çalışmalarımız var. Bunlar ortak çalışmalarımız. Zor olmasının nedeni ise engellenmemiz, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının engel oluşturması. Bu elbette bir engel" dedi.

“Suriye konusunda ortak çalışmalarımız var”

Türkiye ile Rusya’nın, Suriye’deki faaliyetlerinden de bahseden Şoygu, “Ancak bu ülkeler ortak bir dil buluyor, ortak çalışmalar, operasyonlar yürütüyor, imkansız görülen yerlerde dahi uzlaşma noktası buluyor. Çözüm yöntemleri buluyoruz. Söz gelimi İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi. Bize göre, Suriye’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması, bu tür krizlerin çözümünde yeni bir sayfa, yeni bir mekanizma. Teröristlerle birlikte mücadele ediyoruz. Ortak hava sahasında da sık sık birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda geçiş noktasını düzenliyor ve kontrol ediyoruz, göçmenlerle birlikte ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.