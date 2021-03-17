Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 405 olduğunu duyurarak, 29’u yerel olmak üzere toplam 37 yeni vakanın tespit edildiğini ve 19 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, 4 kişinin havayolu ile adaya geldiğini, 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 14’ünün başkent Lefkoşa, 11'inin Girne, 3’ünün Gazimağusa ve 1’inin de Güzelyurt’ta tespit edildiğini bildirdi.

KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 913’e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 24 kişi hayatını kaybetti.

KKTC’de aşı bilgi sistemi oluşturuldu

KKTC’de Covid-19 aşı randevusu almak isteyenlere, çevrimiçi başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi bugün devreye girdi. Aşı bilgi sistemi içerisinde, aşı merkezleri, randevu sorgulama ve çevrimiçi randevu alma seçenekleri yer alırken, aşı tablosu, aşı türleri ve yan etkiler ile virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi veriliyor.