Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC’nin haberine göre, İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası’nda kaydedilen en büyük depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu ve 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde büyüklüğü 5'in üstünde 2 depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Reykjanes Yarımadası’nda son 3 haftada 50 binden fazla deprem olduğunu belirtti.

Bilim adamları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda’da, son günlerde yaşanan depremlerin volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.