Komiteden yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamada da “Komite, hazırlık durumunu ve ülkenin kuzeyi boyunca uzanan Sahil Yolu'nun en geç iki hafta içinde açılmasını değerlendirmek için yakın bir zamanda toplanacak” denildi. Açıklamada, komitenin, toplantıda yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılma mekanizmasının yanı sıra her iki tarafın elindeki esirlerin takası ve bunun gerçekleşmesini engelleyecek zorlukları aşma çabalarının sürdürülmesini görüştüğü aktarıldı. Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askerî Komite, görüşmelere Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde dün Sirte'de yeniden başlamıştı.
Libya’da paralı askerler ülkeden çıkarılacak
18.03.2021 - 04:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'daki 5+5 Ortak Askerî Komitesi, 8'inci istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından komite üyesi El-Fituri Gırbil, Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun iki hafta içinde açılacağını, yolun açılmasıyla birlikte Sirte ve el-Cufra'daki paralı askerlerin de ülkeden çıkarılmaya başlanacağını söyledi.
Etiketler : libya,libya paralı asker,
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