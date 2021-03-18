Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komiteden yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamada da “Komite, hazırlık durumunu ve ülkenin kuzeyi boyunca uzanan Sahil Yolu'nun en geç iki hafta içinde açılmasını değerlendirmek için yakın bir zamanda toplanacak” denildi. Açıklamada, komitenin, toplantıda yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılma mekanizmasının yanı sıra her iki tarafın elindeki esirlerin takası ve bunun gerçekleşmesini engelleyecek zorlukları aşma çabalarının sürdürülmesini görüştüğü aktarıldı. Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askerî Komite, görüşmelere Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde dün Sirte'de yeniden başlamıştı.