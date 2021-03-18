Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’deki araştırmacılar, kardiyovasküler risk faktörlerinin ileri yaşlarda idrak kapasitesi üzerindeki etkilerini öğrenmek için 15.000 kişinin sağlık kayıtlarını inceledi. Bilim adamları, 18-95 yaş arasındaki bu kişilerin 10-30 sene arasında vücut kitle endeksi, kanda şeker oranı, kan basıncı ve kolesterollerine baktı. Araştırmacılar, yetişkinliğinin ilk yıllarında vücut kitle endeksi ve kan basıncı yüksek olan kişilerde kavrama azalması ihtimalinin iki kat fazla olduğunu tespit ettiler. Kan şekeri yüksek olanlarda ise azalma 5 kat fazla çıktı. Araştırma raporunu kaleme alan California Üniversitesi bilim adamlarından nörolog Kristine Yaffe, “Bu sonuçlar son derece çarpıcıdır ve erken yetişkinlik döneminin, bu sağlık sorunlarıyla ileride idrak yeteneği arasında ilişkiyi gösteren önemli bir zaman dilimi olduğunu ortaya koymaktadır. Yetişkinliğin ilk dönemlerinde bu sağlık sorunlarını gidermenin, hayatın son zamanlarında düşünce yeteneğiyle ilgili problemleri önlemesi ya da azaltması mümkündür” dedi. Yine de araştırmacılar, bu sağlık sorunları ile hayatın son döneminde idrak ile ilgili sorunlar arasında sadece bir ilişki kurdukları, sebep-sonuç şeklinde bir bağlantı kurmadıkları uyarısında bulundu.