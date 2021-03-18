Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğünce, Szent Janos Merkez Hastanesinin sağlık hizmetlerinin desteklenmesi için temin edilen tıbbi ekipman hastane yetkililerine teslim edildi.

Proje kapsamında temin edilen ileri teknolojiye sahip tıbbi ekipmanın, özellikle kas ve iskelet sistemi hastalıkları olan bebek, çocuk ve gençlerde, hastalıkların zamanında teşhisinde ve uygun tedavisinde ilerleme sağlanması, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının geliştirilmesi, aynı zamanda Ulusal Nöromüsküler Hastalıklar Merkezi ve Nadir Hastalıklar Merkezinin üyesi olan hastanenin araştırma çalışmaları için de katkı oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.