Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

