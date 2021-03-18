Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor
18.03.2021 - 23:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,
775659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/775659.aspx
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