Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RLI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 17.482 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 629 bin 750’e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 226 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 74 bin 358'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 401 bin 700 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 153 bin 692 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.12 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2888, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 1582 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 83.44 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında Almanların 8.4’nün aşısı yapılabildi. Ülkede şu ana kadar toplam 47 milyon 578 bin 793 kişiye Covid-19 testi yapıldı.