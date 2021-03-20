Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Afganistan yönetimi ve Taliban arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanıklığın aşılabilmesi için dünyanın dikkati Türkiye'nin İstanbul'da düzenleyeceği uluslararası toplantıya çevrildi. Nisan ayının sonunda yapılacak toplantıda Türkiye, Afganistan’da yıllardır süren çatışmaların bitmesi için kilit rol oynayacak. Barış müzakerelerini yakından takip eden Ankara, görüşmelerden sonuç alınabilecek bir toplantı formatı için taraflarla yoğun bir temas hâlinde. Bu çerçevede Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bir grup gazeteciye açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Bu toplantıyı laf olsun diye değil; netice almak için gerçekleştireceğiz. Toplantının Türkiye'de yapılması bize olan güvenin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

DOHA SÜRECİNE KATKI

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, İstanbul’da düzenlenecek toplantının Doha sürecinin alternatifi olmadığı belirtirken “Toplantı, Doha sürecine katkı anlamına geliyor. Kardeş Katar'la bunu koordinasyon içinde yapacağız” dedi. Afganistan ve ABD’nin de, görüşmelerin Türkiye’de yapılmasını istediğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Müzakerelere kimler davet edilecek, kimler katılacak. Onları Afgan Dışişleri Bakanı ile sık sık görüşüyorum” diye konuştu.

AFGAN BAKAN: HAYATİ BİR AŞAMA

Türkiye’yi “Değerli ve güvenilir bir dost ülke" olarak tanımlayan Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’nin Afgan barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının Afganistan’ın istikrar arayışında hayati bir aşama olacağını ifade etmişti. Atmar “Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması, ateşkesi garanti altına almak ve siyasi çözüm yönünde atılmış bir adım olacaktır” demişti.