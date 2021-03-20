Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'in geleneksel olarak hazırladığı Dünya Mutluluk Raporu'nu yayınlandı. Finlandiya üst üste dördüncü kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Finlandiya'yı ilk 10'da Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve Avusturya takip etti.

149 ülkenin bulunduğu listede Amerika Birleşik Devletleri 19, Türkiye ise 104'üncü sırada yer aldı.

İngiltere geçen yıla oranla 4 sıra gerileyerek 17'nci sıraya yerleşti. Rusya da 76'ncı sırada kendine yer bulabildi. Çin ise 10 sıra ilerleyerek 84'üncü sırada yer aldı.

Rapora göre en az mutlu olan ülkeyse tıpkı önceki yıl olduğu gibi yine Afganistan oldu. Afganistan'ın önünde Zimbabwe ve Ruanda bulunuyor.

Rapor ülkelerin gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve yolsuzluk düzeyi bakımından kıyaslanarak hazırlandı.

Raporun büyük bir bölümünde küresel salgının refah ve mutluluğa etkileri ele alındı. Araştırmacılara göre, ülkelerin üçte birinden fazlasında, salgının etkisiyle negatif duygularda ciddi bir artış görüldü. 22 ülkedeyse tam tersi sonuç çıktı. (NTV)