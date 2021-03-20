Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve koronavirüsün ülkede ilk tespit edildiği batı bölgelerinde karantina uygulamasına geri dönüldü. Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı başkent Kiev’de ve diğer bölgelerde 20 Mart yerel saatle 00.00'da yürürlüğe giren karantina uygulaması 9 Nisan’a kadar uygulanacak. Başkentte hafta sonu halkın akın ettiği alışveriş merkezleri, eğlence mekanları ve panayır alanları boş kaldı. Hafta sonuna yasaklarla girilirken, Kiev sokakları sessizliğe büründü.

Karantina kapsamında sinema salonları, tiyatrolar, müzeler, konser salonları, spor salonları hizmet veremeyecek. Okullarda uzaktan eğitime geçilirken, kuaför salonları randevu ile çalışmaya başladı. Restoranlar ise yalnızca paket servisi ile hizmet veriyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saate 15 bin 292 yeni koronavirüs vakası kaydedilirken, 4 bin 369 kişi hastaneye kaldırıldı. 5 bin 190 kişi virüsü yenerek iyileşirken, 260 kişi ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 535 bin 218'e, toplam can kaybı sayısı 29 bin 775'e ulaştı.