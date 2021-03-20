Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA’ya göre göktaşı şimdi de önümüzdeki asırlar boyunca da dünya için herhangi bir tehdit içermeyecek. 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapındaki dev asteroid, saatte 124 bin kilometre hızla hareket ediyor. Dünya ile en yakın gezegen Venüs arasının 38 milyon kilometre olduğu göz önüne alınınca 2 milyon kilometre uzak bir mesafe değil. 2021’de görülecek en büyük asteroid, göz bilimciler için ise araştırma fırsatı oldu.