NASA’ya göre göktaşı şimdi de önümüzdeki asırlar boyunca da dünya için herhangi bir tehdit içermeyecek. 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapındaki dev asteroid, saatte 124 bin kilometre hızla hareket ediyor. Dünya ile en yakın gezegen Venüs arasının 38 milyon kilometre olduğu göz önüne alınınca 2 milyon kilometre uzak bir mesafe değil. 2021’de görülecek en büyük asteroid, göz bilimciler için ise araştırma fırsatı oldu.
2021’in en büyük asteroidi yarın dünyanın yakınından geçecek
20.03.2021 - 12:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asteroid 2001 F032, ilk kez 20 sene önce görülmüştü. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), göktaşının 21 Mart’ta dünyanın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçeceğini duyurdu.
Etiketler : asteroid,
776006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/776006.aspx
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