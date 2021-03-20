Mavi renk, fosilleşme sürecinde dişe yerleşen hidratlı demir fosfat mineralinden kaynaklanıyor. Bu mineral, oksijene maruz kalınca koyulaşıyor. Heritage Auction’da doğa ve bilim direktörü Craig Kissick, “Bu son derece nadir bulunabilecek bir parça. Böyle bir dişi satışa sunduğumuz için çok heyecanlıyız” dedi. Cuma günü yapılacak açık artırmada dişin en az 70.000 dolara satılması bekleniyor. Müzayedede fosillerin yanı sıra dünya dışından gelen bir parça da satışa sunulacak. 2001’de Fas’ta bulunan NWA 1950 meteorunun Mars’tan geldiği düşünülüyor. Bunun da 300.000-500.000 arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
ABD’de fosil müzayedesi… Mavi mamut dişi açık artırmayla satılacak
20.03.2021 - 15:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Heritage Auction müzayede evinde fosiller açık artırmayla satılacak. Müzayede tüm gözler, 2017’de Alaska’da bulunan mavi renkteki 30.000 yıllık mamut dişinde.
Etiketler : abd,teksas,mamut,
776045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/776045.aspx
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