Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mavi renk, fosilleşme sürecinde dişe yerleşen hidratlı demir fosfat mineralinden kaynaklanıyor. Bu mineral, oksijene maruz kalınca koyulaşıyor. Heritage Auction’da doğa ve bilim direktörü Craig Kissick, “Bu son derece nadir bulunabilecek bir parça. Böyle bir dişi satışa sunduğumuz için çok heyecanlıyız” dedi. Cuma günü yapılacak açık artırmada dişin en az 70.000 dolara satılması bekleniyor. Müzayedede fosillerin yanı sıra dünya dışından gelen bir parça da satışa sunulacak. 2001’de Fas’ta bulunan NWA 1950 meteorunun Mars’tan geldiği düşünülüyor. Bunun da 300.000-500.000 arasında bir fiyata satılması bekleniyor.