Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüste üçüncü dalga kabusunun sürdüğü Polonya'da bugün itibarıyla yeniden ulusal karantina uygulaması başladı. Vaka sayılarındaki önlenemez artış neticesinde Başbakan Mateusz Morawiecki hükümeti bugünden geçerli olmak üzere ülke çapında yeniden tam kapanmaya gidilmesini kararlaştırdı. Şimdilik Paskalya Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 3 haftalığına ilan edilen kısıtlamalar sonucu tüm yurtta oteller, kayak pistleri, yüzme havuzları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, müze, sanat galerisi gibi kültür kurumları yeniden kapatıldı.

Ülkede üçüncü kez ilan edilen ulusal karantina sonucu vatandaşlar evde kalırken, başkent Varşova'da alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Her geçen gün artan vakalar nedeniyle ülkede sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken, hükümet son ulusal karantina ile bulaş zincirinin kırılmasını hedefliyor.

Vakaların yüzde 52'si İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu virüs

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saat içinde 26 bin 405 yeni vaka tespit edilirken, 349 kişi ise hayatını kaybetti. Son veriler toplam vaka sayısı 2 milyon 36 bin 700'e, toplam can kaybı sayısı ise 49 bin 159'a yükseldi. Ülkede son dönemde görülen vakaların yüzde 52'sinin İngiltere tipi mutasyonların olduğu bildirilirken, üçüncü dalgada zirvenin ise Nisan ayı başı gibi görülmesi bekleniyor.

Polonya'da ilk ulusal karantina 13 Mart 2020'de ilan edilmiş, ülke sınırları yabancılara kapatılmış, temel ihtiyaç maddesi satan yerler dışında tüm işyerleri kapatılmıştı. Yaz aylarında alınan önlemlerde gevşemeye gidilirken, ikinci dalganın başladığı Kasım ayında önlemler yeniden sıkılaştırılmış, 28 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere ikinci kez ulusal karantina ilan edilmişti. Şubat ayında alışveriş merkezleri, oteller ve sanat kurumlarının açılması gibi bir takım önlemlerde kısmi gevşemeye gidilen ülkede üçüncü dalganın yükselişe geçmesiyle bugün üçüncü kez ulusal karantina devreye girdi.