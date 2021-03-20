Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 5 bin 587 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 291 bin 271'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 96 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 126 bin 122 oldu.

Yetişkin nüfusun yarısı aşılandı

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 26 milyon 853 bin 407 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 2 milyon 132 bin 551 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi. İngiltere hükümeti ayrıca, Birleşik Krallık genelinde yetişkin bireylerin yarısına ilk doz Covid-19 aşısının uygulandığını belirtti. Başbakan Boris Johnson, aşılama programına ilişkin açıklamasında, "Harika bir başarı, devam edelim" ifadesini kullandı.

İngiltere’de önümüzdeki Temmuz ayının sonuna kadar 18 yaş ve üzerindeki tüm yetişkin nüfusun Covid-19'a karşı aşılanması planlanıyor.

Bilim adamları yurtdışında yaz tatili yapmama uyarısında bulundu

İngiltere hükümetinin bilim danışmanları, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte insanların yurtdışında tatil yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Bilim adamları, denizaşırı ülkelere giden yolcuların döndüklerinde Covid-19 mutasyonlarını İngiltere'ye getirme ihtimalinin "gerçek bir risk" olduğunu söyledi.

Öte yandan İngiltere hükümetinin kısıtlamaları gevşetmek için hazırladığı mevcut yol haritasına göre, İngiltere'den yurtdışına en erken yolculuk yapılabilecek tarihin 17 Mayıs olduğu aktarıldı. Bu tarihten önce seyahat etmek için gerekli sebepleri olan kişilerin ise "seyahat beyanı" formumu doldurmaları ve dönüşte karantina uygulamaları gerekiyor.