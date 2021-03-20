Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 884 Kovid-19 testi yapıldı, 33'ü yerel 41 pozitif vakaya rastlandı.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı ise 4 bin 41'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 28 kişi de taburcu edildi.

- Kıbrıs Rum kesiminde 407 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 53 bin 774 Kovid-19 testi yapıldı, 407 yeni vaka görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 41 bin 882'ye yükseldiğini açıkladı.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybetti.