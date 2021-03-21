Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

41 yaşındaki kadın için o zamandan bu yana karada, denizde ve dalgıçlar tarafından su altında geniş çaplı aramalar yapıldı ama herhangi bir iz bulunamadı. Polis, kadına dair işaret bulabilmek için Siren Song isimli lüks yatta da inceleme yapmak istiyor. Virgin Adaları polis sözcüsü Toby Derima, “Bay Bane, sevgilisi kaybolur kaybolmaz bir avukat tutmuş. Avukatının tavsiyesiyle yatta araştırma yapmamıza izin vermiyor” dedi. Bane, daha önce verdiği ifadede, sahilde akşam yemeği yedikten sonra yatta uyuduklarını, gece yatın alarm sisteminin devreye girmesiyle uyandığında Heslop’u göremediğini dile getirmişti.