41 yaşındaki kadın için o zamandan bu yana karada, denizde ve dalgıçlar tarafından su altında geniş çaplı aramalar yapıldı ama herhangi bir iz bulunamadı. Polis, kadına dair işaret bulabilmek için Siren Song isimli lüks yatta da inceleme yapmak istiyor. Virgin Adaları polis sözcüsü Toby Derima, “Bay Bane, sevgilisi kaybolur kaybolmaz bir avukat tutmuş. Avukatının tavsiyesiyle yatta araştırma yapmamıza izin vermiyor” dedi. Bane, daha önce verdiği ifadede, sahilde akşam yemeği yedikten sonra yatta uyuduklarını, gece yatın alarm sisteminin devreye girmesiyle uyandığında Heslop’u göremediğini dile getirmişti.
Kadın yatta kayboldu, sevgilisi polise araştırma izni vermiyor
21.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikalı yatçı Kaptan Ryan Bane, İngiliz sevgilisi Sarm Heslop’u ABD’nin Virgin Adaları açıklarında demirlediği yatta bulamayınca durumu pazartesi sabahı ABD Sahil Güvenlik’e bildirdi.
Etiketler : sevgili,kayıp,
776291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/776291.aspx
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