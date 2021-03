Türkiye Gazetesi

Microsoft kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, Reddit sitesinde "Bana Her Şeyi Sor" etkinliğine katılarak kendisine sorulan soruları cevaplandırdı. İklim değişikliğiyle mücadelede ortalama bir insanın neler yapması gerektiği, özellikle de kendisinin ne yaptığı sorusu üzerine Gates, “Kişisel olarak ben çok şey yapıyorum. Elektrikli arabalar kullanıyorum. Evimde güneş enerjisi panelleri var. Sentetik et yiyorum (bazen!)" dedi. Gates, geçtiğimiz günlerde ineklerin çıkardığı gazların küresel ısınmada önemli payının olduğunu söylemiş ve ABD ve diğer gelişmiş ülkeleri bu hayvanların yetiştiriciliğini bırakıp yapay et tüketimine geçmeye çağırmıştı. Amerikalı dolar milyarderi, gençlerden çevreci faaliyetler konusunda seslerini yükseltmelerini istedi.