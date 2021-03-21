Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki mülteci kamplarının bulunduğu Salwa Waqah’ya ve Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Salwa kasabası dışındaki Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir muhabir hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı. Bab el Hava sınır kapısına 5 kilometre mesafede vurulan noktalarda çok sayıda düzensiz göçmen kampı bulunuyor.

Saldırıların Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Saldırı sonucu Bab al-Hawa geçiş noktasında bekleyen birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “İdlib’de hastaneyi vuran Esed rejimi, bu kez de füzelerle, İdlib gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki tır parkını hedef aldı. Kah’ta köylülere ait çok sayıda hayvan telef olurken tır parkında 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi.

Öte yandan Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenlemiş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5’i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralanmıştı.