Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kurulan bir sirkte fil bakıcılarının sahneye çıkardıkları 2 fil kavgaya tutuştu. Bakıcıları ile gösteri için sahneye çıkarılan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına çıkardı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.

Filler bakıcıları tarafından sakinleştirilmesinin ardından sahneden çıkarıldı.