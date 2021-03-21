Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kurulan bir sirkte fil bakıcılarının sahneye çıkardıkları 2 fil kavgaya tutuştu. Bakıcıları ile gösteri için sahneye çıkarılan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına çıkardı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.
Filler bakıcıları tarafından sakinleştirilmesinin ardından sahneden çıkarıldı.
Sirkte 2 filin kavgası korku saçtı
21.03.2021 - 21:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'daki bir sirkte 2 filin gösteri sırasında kavga etmesi seyircilerde korku ve paniğe neden oldu.
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kurulan bir sirkte fil bakıcılarının sahneye çıkardıkları 2 fil kavgaya tutuştu. Bakıcıları ile gösteri için sahneye çıkarılan fillerden biri diğerini kafasıyla ve dişleriyle sahnenin dışına çıkardı. Fillerin kavgası tribündeki seyirciler arasında büyük korkuya ve paniğe neden olurken, birçok seyirci tribünleri terk etti.
Etiketler : sirk,fil,kavga,
776387 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/776387.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER