Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Rusya geçtiğimiz aylarda uydulara karşı bir silahı başarılı bir şekilde test etti. PL19 Nudol adındaki silah, yeryüzündeki mobil bir roketatardan fırlatılıyor ve atmosferi geçerek uzaydaki hedefi vuruyor. Bu durum, Rusya ile ilişkileri iyi olmayan İngiltere’de endişeye yol açtı.

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Mike Wigstone, “Rusya uydulara karşı kapasitesini geliştirdi. Moskova, İngiltere ve ABD operasyonlarını izleyerek uzaya tamamen bağlı olduğumuzu fark etti. İngiltere askeri kapasitede düşmanlarını yakalamalıdır. Aksi takdirde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bizim uzaya bağlılığımızdan faydalanabilir” dedi. İngiltere bu endişelerle hava kuvvetleri içinde bir Uzay Komutanlığı kurdu. Komutanlığın görevi, ülkenin uzaydaki varlıklarını savunma kabiliyetini geliştirmektir. Askeri muhabereler uydulardan yapılıyor, askeri araçlar ve uçaklar da GPS’e bağlı. Uyduların tahribi ülkede sadece askeri alanı değil tüm hayatı felç eder.