Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman "Funke" medya grubunun gazetelerine konuşan Ursula von der Leyen, AB'den şu an için yoksul ülkelere aşı gönderilmemesine ilişkin, "Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var." açıklamasında bulundu.

Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine AB'nin verdiği mali desteğin altını çizen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'nin aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB, şu ana kadar önde gelen Kovid-19 aşı üreticilerinden yaklaşık 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti, ancak mart ortası itibarıyla AB'ye üye 27 ülkenin tamamına yaklaşık 70 milyon doz aşı teslim edildi.