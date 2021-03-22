Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox News televizyonuna konuşan Ratcliffe, “Kamuoyuna bildirildiğinden çok daha fazla görünüyorlar. Bunlardan bazılarının üzerinde gizlilik kaydı var. UFO görmekten bahsedince hava kuvvetleri pilotları tarafından görülen ya da uydu görüntülerinden elde edilen açıklaması zor olayları kastediyoruz” dedi. Eski istihbaratçı, “ABD’nin elinde UFO’ların ses patlaması olmaksızın sesten hızlı gittiğine dair deliller var. Bunlar bugünkü teknolojiyle bilinmesi mümkün olmayan manevralar yapıyorlar” diye konuştu. Aralık ayında meydana gelen bu olay hakkında 180 günlük gizlilik kararı getirildiğini belirten Ratcliffe, yasağın 1 Haziran’da dolacağını, o zaman açıklama yapılacağını ifade etti.