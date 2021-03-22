Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı yapılmamış kişinin hastalığa karşı yüksek riskli olacağını belirten Brown, “Belli bir düzeyde sosyal mesafe ve korunma tedbirlerinin devam etmesi gerekiyor” dedi. Ülkede tüm yetişkinlerin aşılanmasının temmuz ayını bulacağı ifade ediliyor. Hükumet, sosyal mesafe ve maske kurallarının ne zaman kaldırılacağını henüz açıklamadı. Başbakan Boris Johnson’ın kabinesindeki bakanlar, arkadaşlar ve aile mensupları arasında sosyal mesafe kuralının 17 Mayıs’tan daha uzun sürmemesi kanaatinde.