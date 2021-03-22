Aşı yapılmamış kişinin hastalığa karşı yüksek riskli olacağını belirten Brown, “Belli bir düzeyde sosyal mesafe ve korunma tedbirlerinin devam etmesi gerekiyor” dedi. Ülkede tüm yetişkinlerin aşılanmasının temmuz ayını bulacağı ifade ediliyor. Hükumet, sosyal mesafe ve maske kurallarının ne zaman kaldırılacağını henüz açıklamadı. Başbakan Boris Johnson’ın kabinesindeki bakanlar, arkadaşlar ve aile mensupları arasında sosyal mesafe kuralının 17 Mayıs’tan daha uzun sürmemesi kanaatinde.
Uzmanlar uyardı: Tüm ülke aşılanıncaya kadar sosyal mesafeye devam
22.03.2021 - 15:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Ortak Aşılama Ve Bağışıklık Komitesi mensubu Profesör Jeremy Brown, herkes aşılanıncaya kadar korona tedbirlerine riayet edilmesi gerektiğini söyledi.
Etiketler : İngiltere,koronavirüs,sosyal mesafe,
776542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/776542.aspx
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