Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Kellik erkeklerin problemi olarak bilinir ama kadınların da bu konuda en az onlar kadar dertli oldukları ortaya çıktı. Kadınlarda saç dökülmesinin son yıllarda erkekleri geride bıraktığı kaydediliyor. İngiltere’de 65 sene önce faaliyete başlayan Londra Saç Bilimi Merkezi’nden Steve O’Brien, “20 sene önce mesleğe başladığımda müşterilerin yüzde 90’ı erkekti. 10 sene sonra kadınların oranı yüzde 50’yi geçti. Son 5 senede ise kadın müşterimizin oranı yüzde 85-90 arasında” dedi. O’Brien, kadınlarda saç dökülmesindeki bu artışı strese bağladı. Bir diğer etken de kadınların saç dökülmesini erkeklere göre daha fazla dert etmesi ve tedavi için başvurması.