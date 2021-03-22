Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının 4 gün aradan sonra güncellediği Covid-19 verilerine göre, toplam can kaybı 73 bin 543'e, vaka sayısı ise 3 milyon 228 bin 803'e çıktı.

Covid-19 kaynaklı yüksek can kayıplarının devam ettiği ülkede 18 Mart'tan bu yana 633 kişi hayatını kaybederken, her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının ise 128'de kaldığı belirtildi.

Salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Diğer yandan yavaş giden Covid-19 aşılamalarında şimdiye kadar halkın yaklaşık yüzde 8,8'i birinci, yüzde 4,5'i de ikinci doz aşıyı oldu.

Olası yan etkileri nedeniyle geçen hafta askıya alınan AstraZeneca aşısına yeniden başlama kararı alan Sağlık Bakanlığı, özerk yönetimlere bu aşının 65 yaşa kadar kullanılması tavsiyesinde bulundu.

- Portekiz'de yeni vaka ve can kayıplarında düşüş sürüyor

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Covid-19'dan son 24 saatte 16 kişi öldü ve 248 yeni vaka belirlendi.

Günlük yeni vaka sayılarında 1 Eylül'den bu yana en düşük artışın gözlendiği ülkede, salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 817 bin 778'e, can kaybı da 16 bin 784'e çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı, sınırların kapatılması ve serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı ülke genelinde uygulanan önlemler geçen hafta başından itibaren gevşetilmeye başlamıştı.