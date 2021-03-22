Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15.792 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 298 bin 395’e ulaştı. Son 24 saatte 343 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 92.621'a yükseldi. Ülke genelinde 4.548'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26.488 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede 6 milyon 199 bin 118 kişi Covid-19’a karşı aşılandı. 2 milyon 429 bin 958 kişiye ise aşının her iki dozu da uygulandı.