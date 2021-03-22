Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15.792 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 298 bin 395’e ulaştı. Son 24 saatte 343 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 92.621'a yükseldi. Ülke genelinde 4.548'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26.488 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede 6 milyon 199 bin 118 kişi Covid-19’a karşı aşılandı. 2 milyon 429 bin 958 kişiye ise aşının her iki dozu da uygulandı.
Fransa'da son 24 saatte 15.792 vaka
22.03.2021 - 22:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 15.792 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 298 bin 395’e ulaştığı bildirildi.
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15.792 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 298 bin 395’e ulaştı. Son 24 saatte 343 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 92.621'a yükseldi. Ülke genelinde 4.548'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26.488 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Etiketler : fransa,korona,vaka,ölüm,tablo,günlük,aşı,
776611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/776611.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER