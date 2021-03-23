Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in Guilin kentinde bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri değerlendiren Lavrov, AB'nin, yıllarca inşa edilen mekanizmaları yok ettiğini vurgulayarak "AB ile bir örgüt olarak ilişkimiz yok. Bu ilişkilerin altyapısı Brüksel'in tek taraflı kararları ile yok edildi." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Çin ile ilişkilerinin Avrupa ile ilişkilerinden daha hızlı geliştiğini belirtti.

"Batı, kendi kurallarını empoze etme yönünde adımlar atıyor"

ABD ve Batı ülkelerinin Rusya ile Çin'e yönelik yaptırımlar uyguladığını anımsatan Lavrov, bu yaptırımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Lavrov, "ABD, Avrupa ve Batı, diplomasi yerine kendi kurallarını empoze etme yönünde adımlar atıyor. Onlar, dünya düzeninin temelinde uluslararası hukukun değil, kendi kurallarının yatması gerektiğini düşünüyor. Yaptırımlar bu tür kurallardan biridir." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretimi alanında iş birliğinin sürdüğüne de dikkati çeken Lavrov, "Batılı ortaklarımız, Rusya ve Çin'i aşı diplomasisinin maceracıları olarak göstermeye çalışıyor. Bu, kesinlikle doğru değil." dedi.

Bakan Lavrov, Rusya'nın Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşma yönündeki çalışmalara ilişkin, "Bu çalışmalar uzun süre farklı yönlerde devam diyor. Finans alanında iletişim sistemimiz var. İlgili finans kurumlarımız ve Rusya Merkez Bankası, bu sistemin kullanılmasını genişletmeyi düşünüyor." dedi.

Lavrov, Çin ile ticaretin büyük bölümünü iki ülkenin milli parasıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını da dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Çin'in iç işlerine müdahale dönemi bitti

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Lavrov ile yaptığı görüşmede, AB ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Çin'e, Sincan Uygur bölgesinde insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tavır almasına ilişkin "Birkaç Batılı gücün art arda Çin’i karalamak ve eleştirmek için sahneye çıktığını" söyledi.

"Ancak onlar bilmeliler ki hikaye ve yalan uydurarak Çin’in iç işlerine müdahale etme dönemi, geri dönmemek üzere gitti." ifadesini kullanan Vang, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde 80’den fazla ülkenin, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarını desteklediğini belirtti.

Vang, söz konusu desteğin birkaç Batılı ülkenin manipülasyonunun asla uluslararası toplumu temsil edemeyeceğini gösterdiğini ve Batı'nın bu tür hareketlerinin Çin’in ilerleyişini durduramayacağını ifade etti.