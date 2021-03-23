Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir aydır Hammersmith Köprüsü yakınlarında sahilde görülen fok, bölge halkının sevgilisi olmuştu. Sahilde yürüyenlerden birine ait köpek, ipini kopararak yavru foka saldırdı. Fok bir anda kanlar içinde kalırken bölge halkı ancak uzun mücadelelerden sonra hayvanı köpeğin dişlerinden koparabildi. Ağır yaralanan fok için hemen olay yerine veteriner çağrıldı. Yüzgeci kırılan, eklemleri yerinden çıkan ve enfeksiyon geçirdiği tespit edilen fokun hayatından ümit kesildi. Yavru fokun, daha fazla acı çekmesin diye iğneyle hayatına son verildi. Bölge halkı, saldırgan köpeğinin sahibinin yakalanarak yargılanmasını istiyor. Polis de bunun üzerine arama çalışmaları başlattı. Öte yandan, olay yerinde, kontrol edemeyecekler ise köpeklerini serbest bırakmamalarına dair uyarılar olduğu dikkat çekti.