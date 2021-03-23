Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gorda, 11 yaşlarındaki bir çocuğun bir buz parçasının üzerinde nehirde sürüklendiğini gördü. Panik içerindeki çocuk, yüzme bilmediğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Gorda, öncelikle çocuğun sakin olmasını istedi, sonra da ucunu çıkararak oltasının ipini çocuğa doğru fırlattı. Çocuk ipi tutunca, üzerindeki buz parçasıyla birlikte kıyıya doğru çekilerek kurtarıldı. Herhangi bir yara almayan çocuğa tıbbi müdahale gerekmedi.