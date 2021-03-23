Gorda, 11 yaşlarındaki bir çocuğun bir buz parçasının üzerinde nehirde sürüklendiğini gördü. Panik içerindeki çocuk, yüzme bilmediğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Gorda, öncelikle çocuğun sakin olmasını istedi, sonra da ucunu çıkararak oltasının ipini çocuğa doğru fırlattı. Çocuk ipi tutunca, üzerindeki buz parçasıyla birlikte kıyıya doğru çekilerek kurtarıldı. Herhangi bir yara almayan çocuğa tıbbi müdahale gerekmedi.
Buz parçası üzerinde mahsur kalan çocuğu oltayla yakalayıp kurtardı
23.03.2021 - 14:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’da Richard Gorda, başkent Kiev’de yüzeyinin büyük bölümü buz tutmuş Desenka nehrinde oltayla balık avlıyordu.
Etiketler : ukrayna,buz,
776781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/776781.aspx
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