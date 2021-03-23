Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin Liverpool şehrinde yaşayan Owen Copland (20), şiddetli baş ağrıları sebebiyle hastaneye gitti ve kasım ayında beyninde tümör olduğu tespit edildi. Copland 10 Kasım’da 6 saat süren bir ameliyata alındı ama doktorlar ay başında kanserin en yıkıcı türde olduğunu ve beyindeki tümörün büyümeye devam ettiğini belirledi. Kanser omurgaya da sıçramış. Tümörün Copland’ın beyin hücrelerine baskı yaptığını, bunun da kalp atış hızını düşürdüğünü belirten doktorlar hastanın ölmesinin an meselesi olduğunu ifade ettiler. Durumdan haberdar olan hasta, ölmeden önce iki senedir birlikte olduğu Sarah Jones (21) ile evlenmek istediğini söyledi. Genç kızın da kabul etmesiyle çift, hastane odasında yapılan düğünle dünya evine girdi. Copland, “Artık gözüm arkada kalmayacak. Tüm sevdiklerimi bir arada görmek büyük mutluluk oldu” dedi.