Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangının ardından 400 kişiye ulaşılamadığını söyledi.

Klaauw, yangında en az 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurguladı.

Johannes Van der Klaauw, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yangın sonrası yardım çalışmalarını koordine ettiklerini, bu çalışmalarda önceliklerinin en savunmasız durumda bulunan kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti.

En çok can kaybı çocuklarda

Cox Bazar'daki kampta bulunan Ebu Tahir, çıkan yangın sonucu mültecilerin yaşadığı 5-6 yerleşim alanının tamamen yok olduğunu, yaklaşık 15-20 bin ailenin etkilendiğini ve net ölü sayısının belli olmadığını söyledi. Tahir, yangının çıktığı noktaya yakın oturduğunu belirterek, "Mültecilerin yaşadığı 5-6 yerleşim alanı yangında tamamen yok oldu, kül oldu. Yangından yaklaşık 15-20 bin aile etkilendi. En çok can kaybı çocuklardan var ama net kayıp sayısını şimdi söylemek zor" dedi.

Türkiye'nin yaptığı hastane de yandı

Türkiye tarafından yaptırılan sahra hastanesinde çalıştığını aktaran Tahir, hastanenin yangında tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yangının kontrol altına alındığını ve farklı sivil toplum kuruluşlarının bölgede çalışma yaptığını aktaran Tahir, "Bazı sivil toplum kuruluşları mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor, gözlerimle çok acı tablolar gördüm. İnsanlar susuz ve yemeksiz bir şekilde buradalar, yangın sonrası acı tablolar oluştu." ifadelerini kullandı.

İnsanların yardıma muhtaç bir durumda olduğunu belirten Tahir, Türk Kızılayın bölgede çalışmalar yaptığını söyledi. Tahir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinin bölgedeki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.