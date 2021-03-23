Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Omzunda derin bir yara açılan çocuğa 20 dikiş atıldı. Vücudunda sayısız diş izi olan çocuğun, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Başkalarının başına gelmesin diye olayı duyurmak istediğini belirten annesi Kristine, “Çocuğum yüksekliği bele kadar gelen suda yüzüyordu. Aniden feryat ederek yüzü koyun denize kapaklandı. Onu yukarı çektiğimde, omzunda sadece büyük bir deri parçası olduğunu fark ettim. Aşağı baktım, yaklaşık 4 metrelik gri bir köpek balığı yüzüyordu. Böyle bir şey olabileceğini asla tahmin etmezdik. Halen plaj açık, çocuklar yüzmeye devam ediyor” dedi. Yaraları iyileşmeye başlayan çocuğun, yaşadığı travmanın psikolojik etkilerinden nasıl kurtulacağı ise belli değil.