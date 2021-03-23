Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24-26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yan ısıra bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakan’ın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.