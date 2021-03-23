Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24-26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yan ısıra bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakan’ın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’ye geliyor
23.03.2021 - 20:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Etiketler : Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi,
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