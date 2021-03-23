Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis tarafından yapılan incelemede saçlarının peruk olduğu, altında da 698 gram altın gizlendiği belirlendi. Altınlar, naylon içerisinde kafa derisine yapıştırılmış. Aynı uçakla gelen bir diğer yolcunun da bağırsaklarında üç paket halinde 622 gram altın tespit edildi.



Peruk altında ayrıca nakit para, şüphelilerin çoraplarında da altın bulundu. Havaalanındaki gümrük görevlileri, 382.943 dolar değerindeki altın ve paraya el koydu. Şüpheliler tutuklanırken polis, altın kaçakçılığı yapan çetenin diğer üyelerini arıyor. Cuma günü de havaalanında yine Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai ve Şarjah bölgelerinden kafalarında peruk altında 2.410 gram altın taşıyan 3 kişi yakalanmış ve tutuklanmıştı.